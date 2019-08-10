الحكومة المؤقتة الهجوم الغادر الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة في بنغازي جاء نتيجة لتصريحات المبعوث الأممي الأخيرة

قرنادة 10 أغسطس 2019 (وال) – أدانت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف ظهر اليوم السبت موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أثناء تجولهم المعتاد في مدينة بنغازي.

وتشاطر الحكومة المؤقتة في بيانها البعثة الأممية في ضحايا هذا التفجير الإرهابي والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اختلاط الدماء الليبية الزكية بدماء الضحايا الأجانب نتيجة لهذه الآفة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأكدت الحكومة شروعها في فتح تحقيق فوري عبر وزارة داخليتها وأجهزتها الأمنية للتبع الجناة الذين لم يعظموا شعائر الله ولم يراعوا عهدا ولا ذمة كعادتهم.

وبينت الحكومة أن هذا الهجوم الغادر والجبان والذي جاء نتيجة لتصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن والتي بين خلالها ارتباط الرئاسي غير الدستوري بالجماعات الإرهابية، يهدف كذلك لإفشال الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها الجيش برعاية أممية لكنه لن يفلح في إفساد فرحة الشعب بعيد الأضحى المبارك.

كما تؤكد الحكومة أن الإرهاب مايزال يضرب أطنابه في العالم أجمع ويرسل رسائله الدائمة ليقوض استقرار وأمن المدن ولكنه مآله إلى زوال بعون الله . (وال – قرنادة) ع ع

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