سلامة : الهجوم الإرهابي لن يمنعنا من الاستمرار بالقيام بواجبنا والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

طرابلس 10 أغسطس 2019 (وال) – أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بأشد العبارات الممكنة التفجير الذي وقع اليوم، أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي، ما أسفر عن عدد من الخسائر بين المدنيين، بينهم موظفون في الأمم المتحدة.

وأعلن الممثل الخاص بقلب مثقل وفاة اثنين من موظفي الأمم المتحدة وجرح آخرين.

ويعبر الممثل الخاص عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الممثل الخاص – في بيان له نشرته البعثة على صفحتها الرسمية على فيسبوك – على “إن هذا الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعداداً لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانباً والعمل معاً من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا”.

وأضاف المبعوث الأممي أن “هذا الهجوم لن يثنينا ولن يمنعنا من الاستمرار بالقيام بواجبنا والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها” .

سلامة أكد على أن التزام الأطراف بشروط هدنة العيد يبعث برسالة قاطعة بأن دماء الليبيين وموظفي الأمم المتحدة، الدوليين منهم والليبيين، الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الشعب الليبي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين، لم تُرق سدىً في هذا التفجير الشنيع. (وال – طرابلس) ف ع/ ع ع

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