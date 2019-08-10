جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأوضاع في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي والذي أودي بحياة 3 موظفين بالبعثة الأممية
مساعدة الامين العام لشؤون السلام بمجلس الأمن:
– خطر الإرهاب لايزال قائماً في ليبيا بسبب الفراغ الأمني
– مدينة مرزق تفتقر للأمن والهجوم عليها سيفتح الباب لصراعات في مدن أخرى
– إختطاف النائبة سهام سرقيوة جريمة خطرة ويجب محاسبة الجناة
مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: ندعو الجيش والحكومة إلى الإلتزام بالهدنة وانتهاز الفرصة للوصول إلى حل سياسي شامل
مندوبة بلجيكا بمجلس الأمن: على الاطراف أن تضمن حماية المدنيين ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات
مندوب ألمانيا بمجلس الأمن:
– نرحب بموافقة الأطراف على الهدنة وهي فرصة للعودة إلى طاولة الحوار السياسي
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