جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأوضاع في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي والذي أودي بحياة 3 موظفين بالبعثة الأممية

مساعدة الامين العام لشؤون السلام بمجلس الأمن:

– خطر الإرهاب لايزال قائماً في ليبيا بسبب الفراغ الأمني

– مدينة مرزق تفتقر للأمن والهجوم عليها سيفتح الباب لصراعات في مدن أخرى

– إختطاف النائبة سهام سرقيوة جريمة خطرة ويجب محاسبة الجناة

مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: ندعو الجيش والحكومة إلى الإلتزام بالهدنة وانتهاز الفرصة للوصول إلى حل سياسي شامل

مندوبة بلجيكا بمجلس الأمن: على الاطراف أن تضمن حماية المدنيين ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات

مندوب ألمانيا بمجلس الأمن:

– نرحب بموافقة الأطراف على الهدنة وهي فرصة للعودة إلى طاولة الحوار السياسي