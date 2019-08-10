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جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي والذي أودي بحياة 3 موظفين بالبعثة الأممية

مساعدة الامين العام لشؤون السلام بمجلس الأمن:
– خطر الإرهاب لايزال قائماً في ليبيا بسبب الفراغ الأمني
– مدينة مرزق تفتقر للأمن والهجوم عليها سيفتح الباب لصراعات في مدن أخرى
– إختطاف النائبة سهام سرقيوة جريمة خطرة ويجب محاسبة الجناة
مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: ندعو الجيش والحكومة إلى الإلتزام بالهدنة وانتهاز الفرصة للوصول إلى حل سياسي شامل
مندوبة بلجيكا بمجلس الأمن: على الاطراف أن تضمن حماية المدنيين ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات
مندوب ألمانيا بمجلس الأمن:
– نرحب بموافقة الأطراف على الهدنة وهي فرصة للعودة إلى طاولة الحوار السياسي

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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