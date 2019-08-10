فخامة رئيس مجلس النواب يدعو الشعب الليبي إلى الاصطفاف صفًا واحدًا من أجل تحرير بلادنا ليبيا من الإرهاب والفوضى

القبة 10 أغسطس 2019 (وال) – تقدم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى إلى الشعب الليبي والأمة العربية والاسلامية بأجمل التهاني واعطرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا فخامته الشعب الليبي إلى الاصطفاف صفًا واحدًا من أجل تحرير بلادنا ليبيا من الإرهاب والفوضى والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة.

وحيا فخامة رئيس مجلس النواب الجيش الوطني الليبي قيادة عامة ورئاسة أركان وضباطا وضباط صف وجنودا بمناسبة ذكرى تأسيسه في التاسع من أغسطس هذا الجيش الوطني الليبي الذي له دور في تحرير ليبيا من الاستعمار واستقلالها وقدم التضحيات في سبيل ذلك وها هو بعد تورط ليبيا في الارهاب والفوضى هذه السنوات يقوم بتحريرها مرة اخرى وحقق الانتصارات على الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة في بنغازي والهلال النفطي ودرنه والجنوب الليبي وقريبا العاصمة طرابلس وباقي التراب الليبي لتستقر الاوضاع في ليبيا وتترسخ دولة المؤسسات والقانون وتنطلق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ذلك بفضل الأبطال المغاوير في الجيش الوطني الليبي ضباطا وضباط صف وجنودا .

كما دعا فخامته المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى ودامت ليبيا حرة ابية شامخة . (وال – القبة)

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