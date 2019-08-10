المجربي: نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي المجربي، خلال جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن الأن يقول:«نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني وزيادة معاناة المواطنين».
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي المجربي، خلال جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن الأن يقول:«نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني وزيادة معاناة المواطنين».
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك