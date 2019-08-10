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المجربي: نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي المجربي، خلال جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن الأن يقول:«نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني وزيادة معاناة المواطنين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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