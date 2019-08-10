ملخص لأبرز التصريحات لمندوبي الدول في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن تطورات ليبيا

انعقدت مساء السبت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، بناء على طلب بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع توتير.

وندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي والذي أودي بحياة 3 موظفين بالبعثة الأممية.

وفيما يلي ابرز التصريحات في جلسة اليوم الطارئة:

مساعدة الامين العام لشؤون السلام بمجلس الأمن:

– خطر الإرهاب لايزال قائماً في ليبيا بسبب الفراغ الأمني

– مدينة مرزق تفتقر للأمن والهجوم عليها سيفتح الباب لصراعات في مدن أخرى

– إختطاف النائبة سهام سرقيوة جريمة خطرة ويجب محاسبة الجناة

– مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: ندعو الجيش والحكومة إلى الإلتزام بالهدنة وانتهاز الفرصة للوصول إلى حل سياسي شامل

– مندوبة بلجيكا بمجلس الأمن: على الاطراف أن تضمن حماية المدنيين ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات

مندوب ألمانيا بمجلس الأمن:

– نرحب بموافقة الأطراف على الهدنة وهي فرصة للعودة إلى طاولة الحوار السياسي.

– مندوب الصين، وو هاى تاو، خلال جلسة طارئة حول الوضع في ليبيا يعقدها الأن يقول:”إطالة أمد الصراع في ليبيا يهدد أمن المنطقة وبلادنا جاهزة للمساعدة في اعادة الامن والاستقرار”.

– مندوبة المملكة المتحدة: ندين الاعتداء على بعثة الأمم المتحدة في بنغازي والهجوم عليها يعتبر هجوما على الأسرة الدولية ويجب التحقيق وتقديم مرتكبيها للعدالة.

– مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، جوناتان كوهين، خلال جلسة طارئة يعقدها الأن يقول: يجب أن يتراجع العنف في ليبيا ويجب اغتنام فرصة الهدنة للوصول إلى حوار جامع.

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