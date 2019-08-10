مع سريان الهدنة.. هدوء تام وترقب حذر في محاور القتال بطرابلس

هدوء تام بجميع المحاور في العاصمة طرابلس مع سريان قرار الهدنة الانسانية التي دعا إليها غسان سلامة، وسط ترقب حذر لحدوث أي خروقات للهدنة.

وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، السبت، قبولها بالمقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

وقالت القيادة في بيان: “يعلن القائد العام للقوات المسلحة (خليفة حفتر) عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءاً من السبت وحتى يوم الاثنين”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد أعلنت الجمعة التزامها بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة خلال أيام عيد الأضحى.

وانعقدت مساء السبت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، بناء على طلب بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع توتير.

وندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي والذي أودي بحياة 3 موظفين بالبعثة الأممية.

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