المتوسط:

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التفجير الإرهابي في منطقة الهوارى في بنغازي أثناء مرور موكب لبعثة الأمم المتحدة.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الأحد، أنه “يدين بأقصى العبارات التفجير الإرهابي ويقدم التعازي لأهالي الضحايا”.

The post “الرئاسي” يدين التفجير الإرهابي في منطقة الهوارى ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية