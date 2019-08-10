وفاة موظف آخر من موظفي البعثة الأممية جراء تفجير بنغازي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،مساء السبت ،وفاة موظف آخر من موظفيها، دون أن تذكر أسمه أو جنسيته، نتيجة للإصابات التي تعرض لها في انفجار سيارة مفخخة في بنغازي.

وقالت البعثة في بيان نشرته على صفحتها على تويتر «تعلن بعثة الأمم المتحدة وبحزنٍ عميق عن وفاة موظف آخر من موظفي الأمم المتحدة نتيجة للإصابات التي تعرض لها في انفجار سيارة مفخخة اليوم في بنغازي».

ولفتت البعثة إلى أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قضوا في هذا الهجوم ارتفع إلى ثلاثة، إضافة إلى إصابة موظفين إثنين آخرين بجروح ،وتقدمت البعثة الأممية بخالص المواساة لأسر جميع الضحايا ونتوجه بالدعاء للأرواح التي فُقدت ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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