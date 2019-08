المتوسط:

أدان مجلس الأمن الدولي في بيان له ، الهجوم التفجيري الذي استهدف سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مدينة بنغازي الليبية، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفرادها، وإصابة ثمانية مواطنين ليبيين على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المجلس طالب الأطراف المتصارعة بالالتزام بالهدنة المعلنة بينهما بمناسبة عيد الأضحى.

وفي نفس السياق مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الالتزام بالهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى، مؤكدين أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.

جاء ذلك في جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا بدعوة من فرنسا، طالب المشاركون خلالها جميع الأطراف بتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال مندوب الكويت، منصور العتيبي، إن الليبيين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في محيط طرابلس، مؤكدا ضرورة استبعاد الخيار العسكري والتزام جميع الأطراف بما يدعو إليه مجلس الأمن

The post مجلس الأمن يدين “تفجير الهواري” وبدعو بالالتزام بالهدنة الإنسانية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية