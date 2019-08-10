النائب سعيد امغيب : الغرياني هو من حرض على مهاجمة البعثة الاممية

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب لبوابة افريقيا الاخبارية ان التفجير الارهابي الذي وقع امس السبت ببنغازي “جاء تنفيذا لتحريض المفتى المعزول الصادق الغرياني الذي طالب بمهاجمة بعثة الامم المتحدة وعدم السماح لها بالبقاء في ليبيا “

وقال امغيب “ان من نفذ الهجوم خلايا ارهابية اما ان تكون نائمة في بنغازي او قدمت اليها”

واضاف امغيب “ان هذه التنظيمات الارهابية تلجأ الى التفجير والاعمال الارهابية عندما تشعر بالهزيمة”

وتوقع امغيب ان يكون للتفجير تداعيات عكسية على حكومة الوفاق وستجلب دعما اكثر للقوات المسلحة الليبية التى تقاتل الارهاب وقال ” اتوقع ان توجه الى حكومة السراج ادانة من مجلس الامن في جلسات مقبلة “

وقال امغيب ” من الجيد ان القوات المسلحة الليبية قبلت بالهدنة حيث وبعد اعلان قبول الهدنة بساعات قليلة جدا رصدت القوات المسلحة تحركات لمجموعات مسلحة جهة السدادة ربما كانت تنوي الجفرة او حقول نفطية وتحركت على الفور القوات المسلحة وقصفت هذه التحركات وتجمعات لمرتزقة تشاديين وهذا يؤكد عدم احترام المجموعات الارهابية للهدنة “

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