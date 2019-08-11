بالصور: أثار تفجير استهدف سيارة يستقلها موظفي بعثة الأمم المتحدة ببنغازي

أسفر التفجير الذي استهدف سيارة يستقلها موظفي بعثة الأمم المتحدة ببنغازي عصر السبت عن مقتل 3 موظفين واُصيب 8 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي.

ووصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة الحادث بـ«الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعدادًا لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانبًا، والعمل معًا من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا».

وكشف مصدر أمني لوكالة الأنباء الليبية «وال» أسماء الموظفيْن الاثنيْن ببعثة الأمم المتحدة اللذين قُـتلا، وهما «حسين الهدار، ليبي الجنسية، وتيبس أروان، من جزر فيغى»، بينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت لاحق من ليل السبت وفاة موظف آخر من موظفيها، دون أن تذكر أسمه أو جنسيته.

مركز بنغازي الطبي: قتيلان و8 جرحى الحصيلة النهائية لانفجار الهواري

أما الجرحى هم: «أحمد بن دردف (31 عامًا) وأحمد حاتم بن دردف (3 سنوات) ونور الدين منصور الحمروش (45 سنة) وأمبارك المطاع سعد عمر (41 سنة) وإبراهيم محمد عمر موسى (37 سنة) وكليف باك من جامايكا (36 سنة) (من بعثة الأمم المتحدة) ومحمود إبراهيم محمد البطاط (40 سنة) وإبراهيم محمود إبراهيم البطاط (17سنة) ووعزة عطية (40 سنة)».

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