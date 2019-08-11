خسائر كبيرة في حريق بمحطة وقود بمنطقة غوط الشعال

اندلع فجر اليوم الأحد ،حريق بمحطة وقود”رقم 99″ ،التابعة لشركة الشرارة الذهبية، بمنطقة غوط الشعال، نتيجة عطب كهربائي، بإحدى السيارات أثناء تواجدها بالمحطة للتزود بالوقود.

وقالت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية ،إن الحريق تسبّب في خسائر لسيارات المواطنين ،إضافة لأضرار لحقت بمضخات المحطة ،رغم تدخل العاملين بالمحطة من خلال اسطوانات الاطفاء المتواجدة بالمحطة ،لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

و أكدت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية ،في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الحريق لم ينتج أي أضرار بشرية.

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