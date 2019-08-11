الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبحث ملف الأزمة في طرابلس

اجتمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، مع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الأزمة، بحضور وكيل الهيئة المكلف ورئيس لجنة متابعة الازمة بالهيئة عمر قدقود.

واستعرض الاجتماع تقارير اللجان الثلاثة المكلفة بملف النازحين والجرحى ورئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق، ومناقشة المستجدات، إضافة إلى الاطلاع على تقارير فرق العمل المكلفة والصعوبات التي تواجههم في سير عملهم.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد عقدت اجتماعا في الأول من شهر أغسطس، حول تطبيق أسعار تذاكر السفر، وتحسين الآداء لخدمة للمسافر، بمقر وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، بالعاصمة طرابلس.

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