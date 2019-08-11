مجموعة بادي تخرق الهدنة وتهاجم الجيش

قال مصدر عسكري لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” إن مجموعة صلاح بادي خرقت الهدنة وهاجمت قوات الجيش الليبي.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن أمس السبت، وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان: «تقديرًا لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزامًا بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينًا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة وقف جميع العمليات الحربية، التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس؛ بدءًا من السبت.. حتى يوم الإثنين».

وتتمثل الخطة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مؤخراً لحل الأزمة في ليبيا، في وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية يتم تطبيقها خلال عيد الأضحى كخطوة أولى، يعقبها اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة، ثم اجتماع للأطراف الليبية.

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