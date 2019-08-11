الخرطوش: الجيش بدأ عملية عسكرية في مرزق لطرد المعارضة التشادية

أعلن مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة ،المنذر الخرطوش، إن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني، بدأت في عملية تطهير داخل مدينة مرزق ضد المعارضة التشادية والمرتزقة، تزامنا مع ضربات جوية ينفذها سلاح الجو في الجيش الوطني، على مواقع تابعة للمعارضة التشاديية في مرزق.

وأوضح الخرطوش، إن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش الوطني، والتحموا معها فور وصولها للمدينة، لدعمها في تطهير المدينة من المجموعات المسحلة التابعة للإرهابي حسن موسى.

وكشف مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة، إن مواقع القتال في العاصمة، شهدت مناوشات في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار، بعد أن قامت المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش.

وأكد الخرطوش، أن غرفة عمليات المنطقة الغربية، جاهزة وعلى كامل استعداداتها، لصدّ أي هجوم، مشيرا إن الوحدات العسكرية، تنتظر تعليمات القيادة بالتقدم إلى نقاط جديدة نحو العاصمة طرابلس.

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