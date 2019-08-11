غوتيريش وسلامة يطالبان باحترام “هدنة العيد” في ليبيا

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم أمس، الهجوم الذي أودى بحياةِ ثلاثة من العاملين في البعثة الأممية في مدينة بنغازي.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان له دعوة الأمين العام لجميع الأطراف في ليبيا باحترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة للمفاوضات للسعي إلى المستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب الليبي.

من جهته، أدان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة، التفجير الذي شهدته منطقة الهواري في بنغازي، وراح ضحيته موظفون بالبعثة الأممية مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

وشدد سلامة على أن هذا الهجوم الجبان، يأتي في وقت يستعد فيه الليبيون لاستقبال العيد، مذكرا بضرورة وقف الاقتتال، ووضع الخلافاتِ جانبا والعودة إلى طاولة الحوار من أجل إنهاء النزاع بليبيا.

وأضاف سلامة أن هذا الهجوم لن يثني البعثة عن الاستمرار في القيام بواجبها، مؤكدا أن التزام الأطراف بشروط الهدنة، يبعث برسالة مفادها بأن دماء الليبيين وموظفي الأمم المتحدة لم تضع سدى من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

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