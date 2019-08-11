​مصرف الصحاري بسرت يوقف توزيع السيولة المخصصة له لعدم كفايتها

أكد رئيس لجنة التواصل الاجتماعى في بلدية سرت، سالم الهادي الهمالي، إيقاف توزيع السيولة بمصرف الصحارى سرت نظرا لقلة المخصصات من مصرف ليبيا المركزى للسيولة بفرع المصرف الصحارى سرت حيث بلغت مليون ونصف المليون دينار.

وأوضح الهمالي لـ«بوابة الوسط»، أنه جرى إيقاف التوزيع للمواطنين إلى بعد عيد الأضحى لحين زيادة قيمة المخصصات من السيولة، مؤكدا أن «السيولة السابقة عند تقسيمها على الصكوك المقدمة للمصرف من الزبائن أظهرت أنها لا تعادل 300 دينار وهي نسبة لا تكفى حاجة الأسرة».

وناشد المسؤول، على المصارف مصرف ليبيا المركزي بضرورة رفع سقف السيولة للمصارف بسرت.

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