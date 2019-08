تقرير دولي يحذر من خطر شح المياه في ليبيا

المتوسط:

حذر معهد الموارد العالمية “World Resources Institute”، من أزمة المياه التي تعانيها العديد من البلدان، وخطر الجفاف الذي يهدد أخرى، من بينها البلدان المغاربية، بسبب الضغط العالي على الموارد المائية.

وبين المعهد، في تقرير له، نشره موقع “أصوات مغاربية”، أن درجة سحب المياه على مستوى العالم قد ارتفعت بأكثر من الضعف منذ الستينيات بسبب الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن 17 دولة، والتي تمثل موطنا لربع سكان العالم، تواجه مستويات عالية جدا من الإجهاد المائي، حيث تستنفذ الزراعة والصناعة والبلديات، أكثر من 80% من إمدادات المياه المتاحة في المتوسط سنويًا.

وأفاد التقرير الذي يشمل 164 دولة، بأن ليبيا تُعد من أكثر بلدان المنطقة المغاربية التي تواجه خطر شح المياه، والتي تم تصنيفها في المرتبة السادسة عالميًا، حيث وضعها التقرير في “الخانة البنية” التي تضم البلدان التي تعرف مستويات “عالية جدا” من الإجهاد المائي، لافتا إلى أن المغرب حل ثانيًا على الصعيد المغاربي و22 عالميًا وصُنف ضمن “الخانة الحمراء” التي تضم البلدان التي تواجه مستويات “عالية” من الإجهاد المائي، وهي الخانة نفسها التي صنفت فيها كل من الجزائر التي حلت في المركز 29 عالميًا وتونس التي حلت في المركز 30 عالميًا.

