بعد احتجاجات واسعة.. تونس تسمح بدخول مهاجرين كانت طردتهم إلى ليبيا

أذنت السلطات التونسية للمهاجرين الإيفواريين بدخول أراضيها بعدما أثارت حادثة طردهم إلى الأراضي الليبية استهجانا أمميا، وإدانة الحكومة الإيفوارية لطريقة اعتقال العشرات من مواطنيها.

وأعربت الحكومة الإيفوارية، من خلال مذكرة شفهية، عبر سفارة كوت ديفوار في تونس عن احتجاجها القوي على السلطات التونسية في وقت تواصلت مع شركائها الدوليين بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة في تحديد موقع مواطنيها بدقة.

وعبرت السلطات الإيفوارية عن أسفها، قائلة إنه ” على الرغم من علاقات الصداقة والتعاون الممتازة التي كانت قائمة دائمًا بين كوت ديفوار وتونس فإن هذه المعاملة أثارت قلقها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوت ديفوار أمس السبت.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر التونسي، سماح السلطات بدخول 25 مهاجرا من كوت ديفوار من ضمن 33 مهاجرا أراضيهم بعد أن أوقفتهم ونقلتهم منذ حوالي أسبوع إلى حدودها مع ليبيا، في حين يتوقع إدخال بقية المهاجرين.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأسبوع الماضي، اعتقال 53 مهاجرا غير شرعي بينهم 36 من ساحل العاج و20 من السودان، أثناء محاولته الدخول بشكل غير قانوني عبر الحدود مع ليبيا.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أعربت الأربعاء الماضي، عن قلقها على وضع 36 مهاجرا من ساحل العاج كانت نقلتهم السلطات التونسية إلى حدودها مع ليبيا مطلع الأسبوع الحالي إثر توقيفهم، علما بأن هذه السلطات ذكرت سابقا بأن عددهم بلغ 33 مهاجرا.

