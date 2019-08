اندلاع حريق بمحطة وقود بمنطقة غوط الشعال

المتوسط:

أعلنت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، اندلاع حريق بمحطة وقود”رقم 99″ ،التابعة لشركة الشرارة الذهبية، بمنطقة غوط الشعال، اليوم الأحد، نتيجة عطب كهربائي، بإحدى السيارات أثناء تواجدها بالمحطة للتزود بالوقود.

وبينت الشركة الشرارة ، في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك أن الحريق تسبّب في خسائر لسيارات المواطنين ،إضافة لأضرار لحقت بمضخات المحطة ،رغم تدخل العاملين بالمحطة من خلال أسطوانات الإطفاء المتواجدة بالمحطة ،لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وأكدت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، أن الحريق لم ينتج أي أضرار بشرية.

