“عقوب” يرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات تحسبا لأي طاري خلال أيام عيد الأضحى

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بتوجيه نداء عاجل لمديري المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية بالبلاد برفع حالة الطوارئ بأقسام المستشفيات تحسبآ لأي طاري علي مدار الساعة وطيلة أيام عيد الاضحي المبارك ووتعزيز اجراءات الطوارئ وتوفير كافة الادويه والمستلزمات الطبية لتمكين الطواقم الطبية الإسعافية ومن تأدية مهام عملها بكافة التخصصات بهدف تقليل قوائم الانتظار ، وتمكين الطواقم الطبية والصحية العاملة فيها من القيام بواجبهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة الإسعافية منها وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر.

وكما تطالب وزارة الصحة انه في إطار توجيهات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وتفعيل غرفة العمليات المركزية بكافة المستشفيات بالبلاد ودعم اتخاذ القرار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، التواصل مع غرفة الطوارئ والازمات بديوان وجهات تقديم الخدمات على مدار الساعة وعلى الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، بهدف تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة والمتابعة الدقيقة للوضع الصحي مؤكدة بأنها على التواصل مع الجميع في البلاد للاطمئنان على الاوضاع الصحية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية .

