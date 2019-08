قرارات مهمة لتنظيم العمل الصحي وحماية المنشآت في الجنوب

المتوسط:

أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب تعليمات مهمة لتنظيم عمل القطاع الصحي بالجنوب الليبي في ظل الأزمة الحالية ومجابهة كافة التحديات ببلدية مرزق.

ووجه الوزير تعليماته العاجلة إلى إدارات الخدمات الصحية بالجنوب الليبي ومديري إدارات المستشفيات العامة والقروية ضرورة تقديم الدعم الفوري للمستشفيات بمحيط وادي عتبة وما جاورها بالأدوية والمستلزمات الطبية لتسهيل سرعة تقديم الخدمه الطبية والعلاجية ،مطالبا أجهزة الاسعاف والطوارئ ببلديات الجنوب بسرعة نقل الجرحي والمصابين إلي مركز سبها الطبي لتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم او نقلهم الي مراكز طبية متخصصه في نطاق وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأهاب عقوب بأبناء مدن وقري ومناطق الجنوب الليبي بمساندة القوات المسلحة في حربها علي الاٍرهاب والمرتزقة من العصابات التشادية والإجرامية وتقديم يد العون والمساندة إلي أهالي بلدة مرزق التي تتعرض للتطهير العرقي من قبل فصائل تشادية معادية مؤكدا علي ضرورة العمل علي حماية المنشأت الصحية والأطقم الطبية الوطنية والأجنبية من التعدي عليها من قبل ضعاف النفوس وتأمينها بصورة فعالة كرامة الطبيب من كرامة المواطن للحفاظ على توجههم المهني وعلى وحدة صف الأطباء خلف القوات المسلحة.

كما شدد وزير الصحة علي جميع مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية المركز الطبية والتخصصية بدعم وتفعيل أقسام الاسعاف والطواري بالمستشفيات طيلة فترة عيد الاضحي المبارك لاستقبال الحالات المرضية بكل التخصصات مؤكدًا على ضرورة التعامل الجيد مع المرضي والمصابين ، والعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعلاجهم في أسرع وقت، بجانب توفير سبل الراحة للمترددين على المراكز، والمرافق الصحية وتكون بحالة جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين والمرضى والعمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير مع ضرورة زيادة الكادر الطبي لاختصار فترات الانتظار الطويلة.

