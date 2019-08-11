طرابلس..خرق الهدنة والاتهامات تتجه للواء الصمود بقيادة صلاح بادي

أكدت مصادر محلية من العاصمة طرابلس، أن قذائف عشوائية سقطت على عدة أجزاء من أحياء جنوب شرقي المدينة، وتعرض بعض البيوت لإصابات مباشرة، ما يعني خرق الهدنة.

وكشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، أن مجموعات تابعة للواء الصمود الذي يتزعمه صلاح بادي “المدرج ضمن قوائم الإرهابيين محليا ودوليا” لم تلتزم باتفاق الهدنة، وهي التي أقدمت على قصف المدنيين بالمدفعية الثقيلة.

وكان لواء الصمود التابع لحكومة الوفاق، أكد يوم أمس السبت، أن تعزيزات كبيرة يتوالى وصولها من مصراتة، إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس، بعد إعلان حكومة الوفاق قبول الهدنة المقترحة من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

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