غوتيريش يطالب السلطات الليبية بتحديد مرتكبي هجوم بنغازي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم بسيارة مفخخة السبت في بنغازي، والذي راح ضحيته ثلاثة من زملائه في الأمم المتحدة في القصف، وثلاثة آخرون من بين المصابين.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام أعرب عن خالص تعازيه للأسر المكلومة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، مطالبا السلطات الليبية بألا تدخر جهداً في تحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.

ودعا الأمين العام، جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى، والعودة إلى طاولة المفاوضات لمتابعة المستقبل السلمي الذي يستحقه شعب ليبيا.

وقُتل ثلاثة من موظفي البعثة الأممية لدى ليبيا، في انفجار سيارة ملغومة أمام مصرف التجارة والتنمية في منطقة الهواري غرب مدينة بنغازي، فيما لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن الحادث حتى الآن.

كما كشفت مصادر رسمية، عن قائمة بأسماء الحصيلة الرسمية لجرحى تفجير الهواري ببنغازي، مؤكدين أن عددهم 9 أفراد.

