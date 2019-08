“المتوسط” تهنئ الشعوب الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك

المتوسط:

تتقدم صحيفة المتوسط للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بأسمــــى التبريكــــات وأخلــــص التهاني وأطيــــب الأمنــيات بمناسبة حلـــول عيد الأضحى المبـــارك أعاده الله على ليبيا وشعبها بالخير واليمن والبركات وان يحفظ بلادنا ليبيا موحدة مستقرة وان ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والخير والرخاء على البلاد.

وتعرب المختار العربي عن أمانيها، بأن تكون تلك المناسبة دعوة للتسامح والصفــح والتصالـح في أرجاء الوطـــن كافة، متمنيه أن يتقبل الله من الأمة الإسلامية كافة

