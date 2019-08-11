مصدر عسكري: وصول وحدات من الصاعقة إلى مدينة مرزق

أكد المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة بالمنطقة الغربية، التابعة للجيش الليبي، وصول وحدات من القوات الخاصة إلى مدينة مرزق للتعامل مع المجموعات المسلحة والعصابات المهاجمة للمدينة.

وبين مصدر من المركز الإعلامي، أن مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش، وشورى بنغازي، وعصابات من المعرضة التشادية، لاذت بالفرار صباح اليوم الأحد وغادرت مدينة مرزق عقب وصول تعزيزات القوات المسلحة للمدينة.

وعانت مدينة مرزق خلال الأيام الماضية من هجومات متكررة من قبل مجموعات مسلحة مختلفة الانتماءات، من بينها مجموعات تابعة للمعارضة التشادية، وأخرى يرجح تبعيتها لشورى بنغازي وغيرها.

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