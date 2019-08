المتوسط:

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، إنه على الرغم من الألم العميق بفقدان ثلاثة من الزملاء الأبرار عشية العيد، ضحايا إرهاب وحشي ظالم، أتمنى للجميع عيدا مباركا هادئا ملهما لقيم التسامح والتواد.

وتمنى سلامة، خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدنة حقيقية تدفعنا للتفكر بضرورة السلام وبأحقية الحياة وبسمو العدل والمصالحة.

