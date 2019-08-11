باشاغا يهنئ مقاتلي الوفاق بمناسبة عيد الأضحى

هنأ وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، المقاتلين المنضويين ضمن قوات حكومة الوفاق، الأجهزة الأمنية والشرطة التابعة لوزارته، بمناسبة عيد الأضحى.

وشن باشاغا في معايدته التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على الجيش الليبي، وقائده خليفة حفتر الذي وصفه بالعصابة، متوعدا بتحرير مدينة بنغازي وغيرها من المدن الليبية، والدفاع عن العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا في معايدته: “أقـدم خالص التهنئـة بمناسبـة العيد المـبارك لأبنائنا المرابطـين فـي جبهات القتال من أبناء المؤسسة العسكرية المنضوية تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني، كما أتقدم لكافة الأجهزة الامنية والشرطية في وزارة الداخلية بخالص التهاني وأشد على أيديهم متمنيا لهم التوفيق والسداد في عملهم المخلص اتجاه وطنهم من حفظ للأمن وبسط للاستقرار ودفاعاً عـن الأرض والعرض.”

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