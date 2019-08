المتوسط:

دعت موسكو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وإنهاء القتال بأقرب وقت ممكن.

وقال نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بجلسة في الأمم المتحدة اليوم الأحد: “نؤيد تعليق العمليات العسكرية بأقرب وقت ممكن، والابتعاد عن التصريحات العدوانية”.

وأشار بوليانسكي إلى أنه من المهم أن تبدي أطراف النزاع في ليبيا الهدوء وضبط النفس.

