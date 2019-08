المتوسط:

قام عبدالباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني والمكلف بتسيير مهام الوزارة، بتفقد المكب المرحلي أبو سليم للاطلاع على آلية العمل لاسيما خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعطى توجيهاته للعاملين بشركة الخدمات والقائمين على إدارة المكب ببذل المزيد من العطاء، مثمنا الجهود التي يبذلونها للتخفيف عن المواطن بالرغم من شح الامكانيات، كما قام عبدالباري شنبارو بذات اليوم بزيارة مقر إيواء العائلات النازحة ببلدية عين زارة واطلع على الظروف المعيشية لهم بصحبة عبدالواحد بلوق عميد البلدية واعضاء لجنة الأزمة بالبلدية.

The post جولة تفقدية لوكيل “محلي الوفاق” بمقر إيواء العائلات النازحة ببلدية عين زارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية