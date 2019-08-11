“الخرطوش”: الجيش بدأ عملية عسكرية في مرزق

المتوسط:

كشف مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة ، المنذر الخرطوش، بدء الوحدات العسكرية التابعة للجيش في عملية تطهير داخل مدينة مرزق ضد المعارضة التشادية والمرتزقة، تزامنا مع ضربات جوية ينفذها سلاح الجو في الجيش ، على مواقع تابعة للمعارضة التشاديية في مرزق.

وقال مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة، إن مواقع القتال في العاصمة طرابلس، شهدت مناوشات في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار، بعد أن قامت المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش.

وأكد الخرطوش، أن غرفة عمليات المنطقة الغربية، جاهزة وعلى كامل استعداداتها، لصدّ أي هجوم، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية، تنتظر تعليمات القيادة بالتقدم إلى نقاط جديدة نحو العاصمة طرابلس.

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