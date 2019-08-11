عدد من وحدات الجيش تدخل مرزق وسط ترحيب من الأهالي

أكد مصدر عسكري، أن وحدات تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، وقوات مساندة لها دخلت ظهر اليوم إلى مدينة مرزق، في ظل ترحيب كبير من أهالي المدينة.

وبين المصدر، أن كتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 128 مشاة، والكتيبة 115 مشاة والكتيبة 116 مشاة، والقوة المساندة من شباب مرزق العائدون من محاور قتال طرابلس، وصلوا إلى مدينة مرزق، وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة بالمنطقة الغربية، أكد أن مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش، وشورى بنغازي، وعصابات من المعرضة التشادية، لاذت بالفرار صباح اليوم الأحد وغادرت مدينة مرزق عقب وصول تعزيزات القوات المسلحة للمدينة.

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