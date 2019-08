“الصحة السعودية” تحتفل بولادة سيدة ليبية للطفل “عرفة”

المتوسط:

احتفلت وزارة الصحة السعودية أمس السبت بولادة سيدة ليبية تدعى ” سعاد” لطفل أطلقت عليه اسم “عرفة” تيمنًا بولادته في تاسع أيام ذي الحجة الذي شهد وقوف أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج.

وعلقت وزارة الصحة السعودية حول ولادة الطفل الليبي “عرفة” بقولها “في صعيد عرفة وفي يوم عرفة يطل المولود عرفة على الدنيا من أطهر بقاع الأرض كأول مولود في مستشفيات عرفة”.

وكانت سيدة ليبية أخرى قد وضعت مولودتها في خامس أيام ذي الحجة وأفادت البعثة لطبية آنذاك بتسجيل أول حالة ولادة طبيعية بموسم الحج الجاري بين 3 سيدات ليبيات يتوقع أن يضعن مواليدهن في أي لحظة.

