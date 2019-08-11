آمر المنطقة الوسطى العسكرية يهنئ أهالي الجفرة بعيد الأضحى

قدم اللواء كمال الدين الجبالي آمر المنطقة العسكرية الوسطى، التهانئ لأهالي ومواطني مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وقال في كلمة موجهة بانه مع اقتراب ساعة الحسم لتخليص البلاد من شر المليشيات التي عاثت فسادا وتلاعبت بمقدرات الوطن وحولت حياة المواطن الليبي الى كدرا ومعاناة ادعوا كافة الجهات الامنية والخدمية ببلدية الجفرة للقيام بدورها كاملا والتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بامن المواطن وحاجاته الاساسية او تعمد خلق الفوضى او ارباك حركة الشارع او الاضرار بالممتلكات او تشويه المنظر العام او اخفاء او التلاعب بالاسعار او السمسرة بالغذاء والدواء والوقود والماء او اقتلع نباتا او تعدى على الاملاك العامة ..

ودعا الى ضبط كل من يخالف القوانين المعمول بها والقضاء على كافة الظواهر السلبية بكل انواعها .

وثمن اللواء الجبالي عاليا دور شباب واهالي وحكماء واعيان مدن الجفرة ومؤسساتها الرسمية والاهلية لدعمهم ومساندتهم المتواصلة للقوات المسلحة العربية الليبية .

واكد ان القوات المسلحة تفرض سيطرتها الكاملة في الجو والبر والبحر وقدرتها على صد ورد مطاردة والقضاء لكل من يحاول المساس بامن المنطقة وما حولها .

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