الوفاق الليبية تتهم الجيش بقيادة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
الوفاق الليبية تتهم الجيش بقيادة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
هذا الخبر كذب وعار من الصحة – فقط لتعطيل الاعمال الإدارية وتنقية الادارات من المندسين والمندسات سواء من القريات او درنة او الإصابعك او ترهونة او غيره من المدن الذين جاءوا في حقاءب السيارات لعرقلة العمل الاداري في ادارة العاصمة الليبية – فلهذا ادارة الرقابة الوطنية عدم قبول الرشاوي وضبط المتهمين والمتممات وتحويل ملفاتهم للشريعة سواء بقطع اليد للسرقة والجلد النزوير – وتحويل العمل لمن هم ذو خبرة والسن القانوني الذي يسمح بالنوظيف .وضبط المعرقلين لتسيير الاعمال في الشءون البلدية أيا من يكن .
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