الرئاسي والجيش الوطني يتبادلان الاتهامات بخرق هدنة العيد في طرابلس

تبادل الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الاتهامات بخرق هدنة عيد الأضحى بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذها.

وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، صباح اليوم الأحد: إن”مليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر يخرقون هدنة عيد الأضحى، بعد قصفهم عشوائياً بالقذائف الصاروخية منطقة سوق الجمعة صباح أول أيام العيد ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين”.

فيما قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش: “القرار الذي أصدره القائد العام بإيقاف إطلاق النار خلال أيام العيد حتى يتمكن أهلنا في محيط الجبهات وما حولها وفي العاصمة من إقامة الشعائر الدينية بعيدا عن أصوات القذائف… إلا أنه أيضا فضح حكومة الوفاق غير الشرعية وجيشها…”.

وأضاف المركز: “أكثر من مصدر للنيران يحاول استهداف قواتنا بالقذائف”، متابعا “من شهود عيان مصحة حي الزهور حي الكلية العسكرية سابقا يطلق منها عدد من القذائف وكذلك من أكثر من مكان”.

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