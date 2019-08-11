الجيش الليبي يدخل بلدة مرزق..

بدأ الجيش الليبي ليل الأحد عملية واسعة لطرد مليشيات حسن موسى من بلدة مرزق؛ حسب ما أعلن مصدر عسكري تابع للجيش الليبي.

ووفق مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة ”المنذر الخرطوش“، فإن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني، بدأت عملية تطهير داخل مدينة مرزق ضد المعارضة التشادية والمرتزقة.

وأشار المنذر؛ عبر صفحة اللواء الرسمية على الفيسبوك، إلى أن دخول القوات تزامن مع ضربات جوية ينفذها سلاح الجو في الجيش الوطني، على مواقع تابعة لقوات حسن موسى والمعارضة التشادية في مرزق.

وأوضح الخرطوش أن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش الوطني، والتحموا معها فور وصولها للمدينة، لدعمها في تطهير المدينة من المجموعات المسلحة.

وفي سياق آخر، كشف مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة، أن محاور القتال في العاصمة، شهدت مناوشات في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار، بعد أن قامت المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش.

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