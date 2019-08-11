بعد تجدد قصفه..توقف الملاحة بمطار معيتيقة.. والبقرة في دائرة الاتهام

أعلنت إدارة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس، توقف الملاحة الجوية بالمطار، عقب تعرضه إلى قذائف عشوائية.

وقالت إدارة المطار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “للأسف مع صباح هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المطار للقصف وتوقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.“

وكان نشطاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقاطع مرئية لسقوط قذائف هاون على بعض مرافق المطار، مرددين أن من قام بإطلاقها أحد زعماء المجموعات المسلحة المعروف بـ بشير البقرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا