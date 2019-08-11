سلامة يعرب عن أمله في أن تقود «هدنة العيد» إلى السلام

هنأ المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة، الليبيين بمناسبة عيد الأضحى، معربا عن أمله في أن تدفع «هدنة العيد» إلى سلام بين الأطراف المتصارعة.

وكتب سلامة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «على الرغم من الألم العميق بفقدان ثلاثة من زملائنا الأبرار عشية العيد، ضحايا إرهاب وحشي ظالم، أتمنى للجميع عيدا مباركا هادئا ملهما لقيم التسامح والتواد، وهدنة حقيقية تدفعنا للتفكر بضرورة السلام وبأحقية الحياة وبسمو العدل والمصالحة».

المسماري يعلن قبول المشير حفتر هدنة العيد

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، وفاة 3 من موظفيها في انفجار سيارة مفخخة على مركز تجاري بمنطقة الهواري في بنغازي.

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