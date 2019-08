المتوسط:

هنأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الليبيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعربت المفوضية ، عن أملها أن تقرّب هذه الفترة المتسمة بالتعاطف والتضامن ما بين العائلات.

وقالت المفوضية، إن ” اليوم نتذكر زملاءنا الأعزاء الذين فقدوا أرواحهم أمس وهم يؤدون عملهم لأجل تحقيق السلام في ليبيا”.

