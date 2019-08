المتوسط:

اتهم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق ، الجيش بخرق الهدنة.

وقال المركز، في بيان له اليوم الأحد، إنه ” تم تسجيل ثاني خرق لهدنة عيد الاضحى في اول ايام العيد بعد استهداف مطار معيتيقة الدولي بقذائف صاروخية ما أدّى الى إيقاف حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر”.

