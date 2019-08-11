صحة المؤقتة تتخذ إجراءات استثنائية للعمل في الجنوب

وجه وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، بتنظيم عمل القطاع الصحي بالجنوب الليبي في ظل الازمه الحالية ومجابهة كافة التحديات ببلدية مرزق .

وطالب عقوب إدارات الخدمات الصحية بالجنوب الليبي ومديري إدارات المستشفيات العامة والقروية ضرورة تقديم الدعم الفوري للمستشفيات بمحيط وادي عتبه وما جاورها بالأدوية والمستلزمات الطبية لستهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

كما طالب وزير الصحة أجهزة الإسعاف والطوارئ ببلديات الجنوب بسرعة نقل الجرحى والمصابين إلى مركز سبها الطبي لتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم أو نقلهم إلى مراكز طبية متخصصه في نطاق وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأهاب عقوب بأبناء مدن وقري ومناطق الجنوب الليبي الحبيب بمساندة القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب والمرتزقة من العصابات التشادية والإجرامية وتقديم يد العون والمساندة الي أهالي بلدة مرزق التي تتعرض للتطهير العرقي من قبل فصائل تشادية معادية، مؤكدًا على ضرورة العمل على حماية المنشأت الصحية والاطقم الطبية الوطنية والأجنبية من التعدي عليها من قبل ضعاف النفوس و تأمينها بصورة فعالة ” كرامة الطبيب من كرامة المواطن” للحفاظ على توجههم المهني، وعلى وحدة صف الأطباء خلف القوات المسلحة .

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