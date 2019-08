المتوسط:

قالت السفارة الإيطالية في ليبيا، إنها ” تتمنى عيد مبارك للشعب في ليبيا مع الآمل أن تأتي هذه الأيام المقدسة بالسلام “.

وأضافت السفارة ، في تغريدة لها على تويتر، أنها ” تتمنى أن يأتي لليبيا بمستقبل أكثر إشراقاً للبلد بأسره وأن تكون فاتحة للمصالحة الوطنية”.

