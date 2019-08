المتوسط:

أكدت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أن “الـوحدات الـعسكرية تقوم في هذه الأثناء بالـتأمين الـكامل لـمدينة مرزق”.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم الأحد، أن ” الجيش ألقي القبض على عدد 27 مرتزق”.

وأضافت ، أن “عمليات فرض القانون قائمة ومستمرّة إلى أن يأمـن أهلنا في مـرزق”.

