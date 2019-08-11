الإعلام الحربي: القبض على 27 مرتزق في مرزق

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن الوحدات العسكرية، التي وصلت إلى مدينة مرزق اليوم الأحد، ألقت القبض عدد من عناصر المجموعات المسلحة التي هاجمت المدينة خلال الأيام الماضية.

وبينت الشعبة عبر صفحتها الرسميو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك أن الوحدات التي دخلت مرزق، تقوم بالتأمين الكامل لمدينة مرزق ، وتلقي القبض على عدد 27 عنصر تابع للجموعات المسلحة والذين وصفتهم بالمرتزقة.

وكان مصدر عسكري، أعلن في وقت سابق أن كتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 128 مشاة، والكتيبة 115 مشاة والكتيبة 116 مشاة، والقوة المساندة من شباب مرزق العائدون من محاور قتال طرابلس، وصلوا إلى مدينة مرزق، وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة.

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