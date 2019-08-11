ليبيا: تبادل الاتهامات بين حكومة الوفاق وقوات حفتر بخرق الهدنة في طرابلس

تبادلت حكومة الوفاق الوطني الليبية والجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلن عنها في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى. وقال المركز الإعلامي قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني إن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء قذيفة عشوائية سقطت على حي سكني بمنطقة سوق الجمعة القريبة من مطار معيتيقة الدولي. وقال الناطق باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي لمراسل فرانس24 إن اشتباكات طفيفة قد جرت بين الطرفين صباح الأحد في محور وادي الربيع.

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