في جلسة طارئة بشأن ليبيا…مجلس الأمن يطالب أطراف النزاع الالتزام بالهدنة

أخبار ليبيا24

طالب مجلس الأمن الدولي القوات المسلحة العربية الليبية والقوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا بالالتزام بالهدنة المعلنة بينهما بمناسبة عيد الأضحى.

وأدان المجلس في بيان له عقب انعقاد جلسة طارئة بشأن ليبيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مدينة بنغازي ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفرادها، وإصابة ثمانية مواطنين ليبيين على الأقل.

وشدد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الالتزام بالهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى، مؤكدين أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.

وطالب المشاركون في جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا بدعوة من فرنسا، جميع الأطراف بتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال مندوب الكويت، منصور العتيبي، إن الليبيين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في محيط طرابلس، مؤكدا ضرورة استبعاد الخيار العسكري والتزام جميع الأطراف بما يدعو إليه مجلس الأمن.

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