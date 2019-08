خارجية الوفاق تدين التفجير الارهابي في منطقة الهواري

المتوسط

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري بمدينة بنغازي وراح ضحيته ثلاثة من موظفي البعثة الأممية بليبيا وعدد من الجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن عودة النشاطات والعمليات الإرهابية يرجع للانفلات الأمني الذي تعانيه ليبيا وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية، داعية المجتمع الدولي لوضع حد للاشتباكات الجارية في طرابلس حتى يتسنى العودة للعملية السياسية.

