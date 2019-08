المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا التابعة للجيش، بدء تطهير مدينة مرزق من العصابات التشادية والمرتزقة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد قالت في بيان لها الأحد: “إن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تقوم بتأمين مدينة مرزق”.

وأضافت الشعبة أن الوحدات الـعسكرية ألقت القبض خلال عملية التأمين على أكثر من 27 مرتزقا تشاديا.

